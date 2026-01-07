Confartigianato: “Da dicembre truffa i tassisti spezzini senza pagare, auspichiamo forze dell’ordine possano intervenire al più presto”

“Nuovi episodi di truffe tra i taxisti spezzini. C’è preoccupazione nella categoria per un individuo che dal mese di dicembre effettua corse in città senza pagare, minacciando gli stessi autisti”. Lo riferisce in una nota Confartigianato La Spezia. “L’uomo chiama sempre da numeri diversi e si fa venire a prendere – proseguono dall’associazione di Via Fontevivo -. L’identikit del malintenzionato nonostante si presenti con cappucci e cappelli è ‘disegnato’ e sta circolando tra la categoria. Si fa accompagnare dove vuole in giro per la città, spesso in zone isolate, legate alle piazze di spaccio occupando l’auto per un’oretta ma poi alla fine della corsa, scende e non paga. A volte sale a forza su un taxi e non vuole scendere. Una volta arrivato a destinazione, comincia a inventare mille scuse, chiede di cambiare dei soldi e poi va via senza saldare la corsa”.

“Prosegue la sequenza di episodi negativi e truffe – commenta Nicola Carozza, vicedirettore della Confartigianato spezzina -, ci sono stati anche furti e minacce da questo soggetto. Auspichiamo che le forze dell’ordine possano intervenire al più presto dietro le segnalazioni dei taxisti e far tornare la serenità nella categoria prima che succedano cose più gravi”.

