In partenza i lavori per il nuovo molo carburanti della Nato a Ruffino, cantiere fino al 2030

In partenza entro la primavera di quest’anno i lavori di realizzazione del nuovo molo carburanti della Nato nei pressi di punta San Bartolomeo. A otto anni dall’avvio del procedimento per potenziare il sea terminal della Spezia sono stati ottenuti tutti i via libera necessari da Comitato Misto Paritetico, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto e Soprintendenza per le Belle Arti ligure per aprire un cantiere che, entro il 2030, dovrebbe dotare l’Italia di un rinnovato punto di ingresso marino per il carburante aeronautico che, dalla Spezia, raggiunge i grandi aeroporti militari del Nord Italia attraverso un oleodotto lungo centinaia di chilometri.

Il progetto, lanciato dall’Aeronautica Militare e curato dalla Aquatecno spa di Roma, è stato oggetto di revisione fino allo scorso autunno. Prevede la realizzazione di un nuovo pontile che sarà sostenuto da 143 pali in acciaio infissi nei fondali del Golfo della Spezia a una profondità che arriva in certi casi fino a 45 metri sotto il livello del mare. Avrà uno sviluppo lineare di circa 550 metri e un piano di calpestio che si eleverà sopra la superficie di cinque metri. In testa, due accosti per ospitare due navi cisterna fino a 80mila tonnellate di stazza lorda con annessi punti di carico e scarico degli idrocarburi. Sostituirà le condotte sottomarine utilizzate fino a oggi, il cui stato di conservazione aveva già in passato destato preoccupazioni.

