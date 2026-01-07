Lettere/ “Rapallo strade pericolose; Carannante fatti ascoltare”

Da Marco Marchi

Vorrei fare un appello al consigliere comunale di Rapallo Sig. Carannante. Ho constatato la sua attività propositiva nel voler suggerire all’amministrazione come risolvere alcuni problemi che attualmente ci sono in città con ordini del giorno ,interrogazioni e mozioni , Le sarei grato se portasse alla loro attenzione anche lo stato delle asfaltature delle strade in generale ma nello specifico in centro e tra Rapallo e Santa. Forse lo avrà già fatto ma anche in questo caso le suggerirei di continuarlo a fare visto la pericolosità in essere. Una città con le risorse economiche che ha dovrebbe tutelare maggiormente la sicurezza dei cittadini, attualmente le strade sono pericolose per chi viaggia in scooter e bici e mi auguro che si intervenga il prima possibile e non dopo un incidente. Confido nella sua disponibilità e capacità amministrativa per sottolineare questa problematica nelle sedi opportune. Grazie.

» leggi tutto su www.levantenews.it