Premio CA.TE.RI.NA., undicesima edizione tra sport, sociale e impegno femminile

Si è svolta nella sala di via Doria 69 la cerimonia di consegna dei riconoscimenti e del Premio CA.TE.RI.NA., giunto quest’anno all’undicesima edizione. Il premio, ideato da Jenny Fumanti, si inserisce nell’ambito della manifestazione “Onda Sonora – La donna e il mare: Arte, Sport e Benessere”, promossa dall’associazione.

L’evento si è aperto con la proiezione del video della gara degli armi femminili del 100° Palio del Golfo, che ha visto trionfare l’armo della Borgata del Fossamastra, vincitore sia del Palio sia del Premio CA.TE.RI.NA. Sport 2025. A comporre l’equipaggio premiato Giulia Faggioni, Sara Borsetto, Marta Vanni e Giorgia Stella, timonate da Emma Borsi. Le atlete, presenti in sala, hanno ricevuto il trofeo dalle mani dell’artista toscana Tina C., che per l’occasione ha realizzato un’opera unica raffigurante Medusa, simbolo del premio, personalizzata con il logo della borgata vincitrice. Emozionata la capo borgata Caterina Russo, che ha sottolineato l’impegno e i risultati raggiunti dall’equipaggio nel centenario del Palio del Golfo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com