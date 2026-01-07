Prima Categoria. Dego – Albingaunia LIVE: il match minuto per minuto

DEGO – ALBINGAUNIA (-)

Stasera, mercoledì 7 gennaio, presso il “C. Corrent” di Carcare è in programma il recupero dell’ ottava giornata di campionate. A scontrarsi saranno Dego e Albingaunia. Le due squadre si trovano a un punto di distanza, rispettivamente in 5 e 4 posizione. I padroni di casa arrivano da una vittoria per 3 a 1 in trasferta, gli ospiti invece si portano dietro una serie di 5 vittorie consecutive. A dirigere il match sarà il Sig. Dinapoli Simone (SV). L’inizio dell’incontro è fissato alle ore 20:30.

