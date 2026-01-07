Rapallo: i funerali di Emanuele Galeppini nella chiesa di Boccadasse

Domani, giovedì 8, alle 11.30 nella chiesa di Sant’Antonio a Boccadasse, si svolgeranno in forma privata i funerali di Emanuele Galeppini, 16 anni, la promessa del golf italiano morto la notte di Capodanno nella tragedia di Crans-Montana, in Svizzera, dove festeggiava l’arrivo del 2026 con alcuni amici.

La cerimonia funebre potrebbe essere presieduta dall’arcivescovo Marco Tasca e potrebbero assistervi il presidente della Regione Marco Bucci e il sindaco di Genova Silvia Salis che già hanno partecipato alla celebrazione del rosario nella camera ardente allestita nella chiesa dell’ospedale San Martino. Emanuele Galeppini era un promettente golfista ed era conosciuto a Rapallo dove, prima che la famiglia si trasferisse a Dubai, frequentava il green dove aveva anche vinto un campionato di categoria.

