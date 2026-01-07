Rapallo: la Fiamma Olimpica fa tappa al Porto Carlo Riva, venerdì 9, ore 15.15

Nel pomeriggio di venerdì 9 gennaio 2026, dopo le ore 15:15, la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 farà il suo passaggio all’interno del Porto Carlo Riva, offrendo a cittadini, famiglie e appassionati un’occasione unica per vivere da vicino uno dei momenti più rappresentativi dello spirito olimpico.
L’evento sarà libero e aperto a tutti e proseguirà per tutto il pomeriggio con un momento di festa pensato soprattutto per i più piccoli. Dopo il grande successo dello scorso dicembre, il Porto Carlo Riva ospiterà nuovamente Haribo con truccabimbi, la presenza della fantastica mascotte Haribo e ovviamente caramelle per tutti.
Un pomeriggio all’insegna dello sport, della condivisione e del divertimento, pensato per coinvolgere l’intera comunità in un clima di festa e partecipazione.