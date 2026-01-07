Rilevazione nazionale delle persone senza dimora, call del Comune per i volontari

Genova. Questa mattina l’assessora del Comune di Genova Cristina Lodi ha incontrato gli enti del Terzo settore, le associazioni di volontariato e i rappresentanti dei Municipi, in vista della Rilevazione nazionale delle persone senza dimora, promossa da Istat e condotta da fio.PSD, che si svolgerà a Genova e in altre 13 grandi città italiane, dal 26 al 29 gennaio.

Si tratta di una “fotografia notturna” della città, per conoscere meglio la condizione di chi vive in strada, raccogliere dati affidabili e migliorare i servizi. I dati raccolti saranno fondamentali per orientare le politiche pubbliche, pianificare i servizi e utilizzare in modo più efficace le risorse, incluse quelle europee. Studenti, cittadini, operatori sociali. Chiunque può diventare parte attiva di questa grande azione collettiva.

