“E’ venuto a mancare il compagno Rocco Paganetto”. A dare notizia della prematura scomparsa dell’autotrasportatore 62enne sono la federazione sarzanese e quella della Spezia del Partito Comunista Italiano che “partecipano con profondo dolore alla prematura scomparsa di un comunista sincero e coerente che ha vissuto il suo impegno politico e l’iscrizione al partito come una scelta di vita, ispirata ai valori della giustizia sociale, dell’uguaglianza e della solidarietà”. “Rocco – lo ricordano i compagni di partito – ha testimoniato fino in fondo la sua fede comunista con la fermezza delle idee e la coerenza delle azioni, senza mai arretrare di fronte alle difficoltà, rimanendo sempre fedele agli ideali in cui credeva e per i quali ha lottato. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla moglie, al figlio e a tutta la famiglia ai quali ci stringiamo in un forte e fraterno abbraccio, nel ricordo affettuoso di un compagno che continuerà a vivere nella memoria e nell’impegno di chi ne ha condiviso il cammino”. L’ultimo saluto si terrà sabato 10 gennaio alle 10.30 nella chiesa di San Francesco a Sarzana.

L’articolo Si è spento l’autotrasportatore Rocco Paganetto proviene da Città della Spezia.

