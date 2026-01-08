COMMENTA
Aggressioni al personale Trenitalia, riparte il progetto dei tornelli nelle stazioni della Liguria

Genova. Si torna a parlare di tornelli nelle stazioni ferroviarie dopo l’aggressione a un capotreno ferito a Imperia con un coccio di bottiglia. L’ipotesi, oltre che da Assoutenti con l’avvio di una raccolta firme, è stata rispolverata oggi dai sindacati (Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast e Orsa) durante il tavolo in prefettura a Genova sui “continui e gravi casi di aggressione fisica e verbale” ai danni del personale. Per le stesse ragioni oggi è stato indetto uno sciopero di otto ore dei dipendenti di Trenitalia afferenti agli equipaggi di Genova Principe.

I sindacati hanno chiesto un tavolo di confronto continuo con tutti gli attori che hanno un ruolo chiave nella partita della sicurezza ferroviaria. A Rfi, in particolare, si chiede di “ripristinare e accelerare il progetto di perimetrazione delle aree ferroviarie, cioè chiudere gli accessi alle stazioni o ai binari con barriere o tornelli, in modo da agire con un pre-filtro che lasci accesso alle aree ferroviarie solo a chi ne ha diritto a vario titolo”. Nell’elenco dei desiderata ci sono poi l’aumento del personale di Trenitalia a bordo treno per evitare di lasciare agenti soli su treni segnalati come critici, un nuovo presidio di FS Security a Ponente, possibilmente a Savona, la riapertura dei presidi della Polfer sul territorio per garantire interventi tempestivi e risorse straordinarie della Regione sul contratto di servizio per migliorare la sicurezza.

