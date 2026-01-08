Al Parentucelli Arzelà di Sarzana una serra idroponica per formare i tecnici del domani

Il futuro dell’agricoltura prende forma tra i banchi e tra le colture del corso agrario dell’Istituto Parentucelli-Arzelà di Sarzana, dove una serra idroponica all’avanguardia diventa uno spazio di sperimentazione di crescita professionale. Qui la didattica esce dall’aula e diventa lavoro sul campo, permettendo agli studenti di usare tecnologie innovative e di fare esperienza diretta, con competenze utili sia per il proseguimento degli studi sia per l’ingresso nel mondo del lavoro agricolo.

“La coltivazione idroponica si inserisce pienamente tra i modelli di agricoltura sostenibile verso cui il mondo produttivo si sta orientando con crescente convinzione. L’attenzione al risparmio idrico, al controllo delle risorse e all’efficienza produttiva rende queste tecniche sempre più strategiche in un contesto segnato dai cambiamenti climatici e dalla necessità di garantire produzioni di qualità nel rispetto dell’ambiente”, afferma il docente di laboratorio Davide Bongiorno.

