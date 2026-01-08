Calcio/ Il Genoa tiene testa al Milan: 1-1 a San Siro. Errore di Stanciu dal dischetto

Il Genoa esce da San Siro con un pareggio che lascia rimpianti. Contro il Milan, la squadra di De Rossi gioca una gara di grande applicazione, passa in vantaggio nel primo tempo e resiste fino ai secondi finali, quando subisce l’1-1 e fallisce il rigore del possibile colpo grosso. Nel posticipo disputato a Milano, i rossoblù si presentano con il consueto 3-5-2. Leali è confermato tra i pali, protetto da Marcandalli, Ostigard e Vasquez. A centrocampo agiscono Malinovskyi, Frendrup e Thorsby, con Norton Cuffy e Martin sugli esterni. In attacco spazio alla coppia Colombo-Vitinha.

Il Milan parte forte e al 7’ va vicino al vantaggio con Gabbia, il cui colpo di testa viene deviato da Leali sulla traversa. I rossoneri insistono ancora di testa con Pulisic, ma la conclusione termina alta. Il Genoa risponde con Vitinha, che calcia dal limite trovando solo il calcio d’angolo.

