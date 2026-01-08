Campostano, arriva lo stop definitivo al progetto del supermercato: “Criticità non superabili”

Genova. Dopo il preavviso di diniego, la conferenza dei servizi sul progetto dell’area Campostano si è conclusa negativamente, bocciando definitivamente il disegno del “Polo Urbano San Siro”. La Direzione Urbanistica del Comune di Genova ha così messo la parola fine al procedimento relativo al nuovo insediamento commerciale e di servizi previsto nel cuore di Nervi che in questi anni ha di fatto diviso l’opinione pubblica e la politica genovese.

A confermare l’orientamento già espresso lo scorso novembre, il mancato superamento delle criticità da parte delle osservazioni presentate dal proponente, la Immobiliare San Siro srl. Il progetto, che avrebbe dovuto trasformare l’area tra via Donato Somma e viale Franchini, è caduto sotto il peso di una serie di rilievi tecnici e normativi insuperabili. Al centro della contesa, la realizzazione di una media struttura di vendita di 1.400 metri quadrati (destinata a un supermercato Basko) che, secondo Palazzo Tursi, non rispettava i requisiti minimi di interesse pubblico previsti dal Piano urbanistico comunale (Puc).

» leggi tutto su www.genova24.it