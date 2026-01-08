“Kamikaze” di Eleazaro Rossi a marzo agli Impavidi, data già sold out

Fa tappa anche a Sarzana Kamikaze, il nuovo monologo – l’undicesimo – del noto stand up-comedian Eleazaro Rossi. In programma al Teatro degli Impavidi per la serata di mercoledì 25 marzo (ore 21.00), lo spettacolo risulta ad ora già tutto esaurito. Oltre a Sarzana, in Liguria il tour di Kamikaze, stando all’attuale programmazione, toccherà anche Genova (12 e 13 maggio) e Sanremo (30 ottobre).

