Milan-Genoa 1 a 1, De Rossi: “Pareggio giusto ma avremmo meritato di vincere, Stanciu l’ho scelto io”

“Un pareggio giusto per quello che si è visto. Hanno spinto tanto. Loro non meritavano di perdere ma noi meritavamo di vincere. Abbiamo fatto un grande primo tempo, siamo stati più bassi nel secondo. L’amarezza è tanta”. Daniele De Rossi guarda da più punti di vista il pareggio 1 a 1 sul campo del Milan nelle dichiarazioni rilasciate a Dazn. I rossoneri hanno avuto tante occasioni ma il Grifone ha difeso con grinta e ha il rammarico per aver sbagliato con Stanciu un rigore al 99′.

Sulla scelta del battitore, De Rossi è chiaro: “I rigoristi erano Malinovskyi e Martin, ma erano usciti entrambi. Ho scelto io Stanciu perché lo vedo in allenamento come calcia. Ha un piede incredibile. Vedendo chi era rimasto in campo penso che sia una scelta comprensibile. Mi dispiace molto che non abbia avuto questa soddisfazione perché è una ragazzo meraviglioso che ha avuto poco spazio. Ma nonostante questo si allena meglio di tutti e non ha mai abbassato il suo standard di professionalità”.

