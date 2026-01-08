Riscaldamenti Casa della salute, Asl 5: “Ambulatori riscaldati, a breve l’assegnazione dei lavori di riparazione”

Arriva la risposta di Asl 5 sui riscaldamenti negli spogliatoi della Casa della salute di Bragarina alla Spezia, dopo la denuncia di Cgil. Dall’azienda socio sanitaria precisano che In una nota il sindacato precisava che “gli spogliatoi del personale sono da oltre un mese senza riscaldamento a causa di una caldaia guasta. Una situazione grave e inaccettabile che costringe le lavoratrici e i lavoratori a cambiarsi al freddo, con temperature che in questi giorni sono scese fino a 12 gradi”. Cgil e Funzione pubblica hanno anche paventato di “attivare lo stato di agitazione”.

Nella sua nota Asl 5 precisa “Il problema è noto alla gestione tecnica che ha disposto le attività necessarie alla risoluzione del guasto fin dal mese di giugno scorso proprio al fine di risolverlo prima dell’inverno. Purtroppo, permane a tutt’oggi la difficoltà di individuare una ditta per eseguire il lavoro nonostante in questi mesi si siano susseguite le procedure di affidamento”.

“Dopo il servizio di progettazione indispensabile per la sostituzione della caldaia che garantisce, tra l’altro, il riscaldamento nei locali destinati a spogliatoio (il riscaldamento degli ambulatori e degli altri locali della struttura è garantito con sistemi alternativi, pompe di calore e split), e una serie di sopralluoghi, i primi di ottobre è stato formalizzato l’affidamento ad una ditta che dopo circa due settimane ha dichiarato l’impossibilità ad eseguire il lavoro secondo il progetto ed ha rinunciato all’incarico” prosegue la nota di Asl 5.

“Nelle settimane seguenti, dopo un’indagine di mercato è stata interpellata una seconda ditta che, presa visione del progetto e dei luoghi, non ha poi formalizzato la propria offerta. Infine, nel mese di dicembre, dopo ulteriore indagine di mercato, è stata avviata la terza procedura per l’affidamento dei lavori, che si chiuderà il prossimo 16 gennaio” concludono dall’azienda sociosanitaria.

