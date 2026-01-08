Saldi con partenza timida, come resiste il commercio tradizionale nella giungla degli sconti eterni

Sono partiti anche alla Spezia, come nel resto della Liguria, i saldi invernali. Il quadro che emerge è abbastanza chiaro: è ancora troppo presto per avere dati precisi, anche se i consumi restano timidi appena passate le feste. Un tempo polmone del commercio, oggi i saldi dei negozi fisici e tradizionali rappresentano un’ulteriore fase scontistica, con mid-season sale e Black Friday terminati da meno di un mese. La partenza sembra essere ancora lenta, con la maggior parte delle vetrine che annunciano sconti tra il 20 e il 30 per cento, per poi aumentare le percentuali nelle prossime settimane fino a dimezzare i prezzi verso le battute finali.

