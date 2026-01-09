A Millesimo l’ultimo saluto all’imprenditore Mario Perugini

Millesimo. Addio all’imprenditore Mario Perugini, scomparso a 89 anni, per molto tempo a capo della realtà industriale Lacim, con sede a Millesimo. Questa mattina, 9 gennaio, alle 10.30, l’ultimo saluto nella chiesa parrocchiale “Visitazione di Maria Santissima”.

L’azienda ha rappresentato per anni un pilastro dell’economia locale, con un impatto occupazionale stimato tra i 40 e i 50 addetti, consolidando la sua reputazione nel settore del riciclo industriale. Guidata con determinazione da Perugini e dal figlio Stefano, l’azienda ha proseguito il suo percorso fino alla cessione nel 2018 alla Feralco, che ne ha mantenuto la piena operatività e garantito continuità ai lavoratori.

