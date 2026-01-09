Confcommercio apre le iscrizioni per il corso obbligatorio Haccp

Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia apre le iscrizioni per una nuova sessione dell’aggiornamento del corso obbligatorio in materia di sicurezza alimentare (haccp), fondamentale per chi opera nella trasformazione, produzione e somministrazione di prodotti alimentari o di beverage.
Il corso di aggiornamento si svolgerà in aula in via Fontevivo 19/F martedì 10 febbraio 2026 dalle 14 alle 18. Aggiornamento modulo A/B (titolari, responsabili piano di autocontrollo,addetti preparazioni, cucina ecc) e aggiornamento modulo A (addetti somministrazione, vendita ecc..). Per chi invece avesse necessità di frequentare il corso HACCP di base, Confcommercio La Spezia organizza un corso dedicato nel mese di marzo.