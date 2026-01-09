È morto Danilo Oliva, lo storico presidente del circolo Cap se n’è andato a 88 anni

Genova. Il 2025 era stato l’anno più faticoso, per lui che, a 88 anni, aveva dato tutto per salvare il suo Cap dal rischio di chiusura per debiti. È morto nella notte del 9 gennaio, Danilo Oliva, storico presidente del Circolo dell’autorità portuale di via Albertazzi, uno dei luoghi simbolo del dibattito politico e della sinistra in città.

Ma Danilo Oliva, camallo e sindacalista, al Cap bazzicava sin da ragazzino. Nel porto e con i portuali aveva imparato e contribuito ad accrescere l’importanza del confronto nella battaglia per i diritti. Aveva lavorato perché il Cap potesse essere la casa di tutti, concedendo gli spazi a varie realtà più o meno radicali, di varie generazioni, senza perdere di vista mai il cambiamento in atto nella politica cittadina e globale.

» leggi tutto su www.genova24.it