Fiamma olimpica, c’è anche la contestazione pro Pal: “Israele fuori dalla competizione”

Genova. “L’ennesima grande manifestazione che, nonostante i danni ambientali inimmaginabili, le proteste delle persone che in quei luoghi ci abitano, e gli ennesimi scandali politici tra corruzione e favoritismi, continua a normalizzare un genocidio ammettendo la partecipazione di Israele, mentre a Gaza ancora si muore sotto le bombe, si muore di fame, si muore di freddo“.
Con queste parole era partita, sui social, la mobilitazione in occasione del passaggio a Genova della fiamma olimpica, in programma tra oggi e domani: un’occasione per manifestare il dissenso per la partecipazione degli atleti israeliani alla grande kermesse sportiva dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026.