Figoli: “Papa Leone XIV riconosce nell’artigianato un modello contro la cultura della guerra”

“Le parole di Papa Leone XIV all’Angelus rappresentano un messaggio di straordinaria forza che riconosce nell’artigianato un modello virtuoso e centrale nella vita delle persone, capace di costruire sviluppo equilibrato e coesione sociale, contro ogni cultura del conflitto e della guerra”. È quanto afferma il presidente di Confartigianato Paolo Figoli, commentando l’appello del Pontefice che ha invitato a dire “no all’industria della guerra” e a far prevalere “l’artigianato della pace”.

“Quando il Papa parla di ‘artigianato della pace’ – sottolinea Figoli – richiama non tanto un modo di produrre, quanto un modo di vivere che mette al centro la persona, le comunità, il lavoro, le relazioni di fiducia. È lo stesso modello che ogni giorno le imprese artigiane praticano nei territori, contribuendo a ridurre le diseguaglianze, creare opportunità, generare inclusione e speranza concreta”.

