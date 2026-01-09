La fiamma olimpica sbarca a Genova dal mare, l’emozione di Fraschini e Salis: “Un sogno”

Genova. È arrivata dal mare la fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026, prima di accendere il grande braciere allestito al village del Porto Antico. E non poteva essere altrimenti in una città come Genova, destinazione finale della 33esima tappa del viaggio partito da Olimpia antica, in Grecia, lo scorso 26 novembre. A portare la torcia negli ultimi metri, sbarcando da un rimorchiatore del porto, una tedofora genovese doc, la pattinatrice Paola Fraschini, che sul palco non ha nascosto l’emozione: “Questo è un sogno, grazie davvero“.

Le stesse parole di Silvia Salis, oggi sindaca di Genova con una carriera da martellista alle spalle e due Olimpiadi all’attivo. “Vedere passare la fiaccola è un’ispirazione perché le Olimpiadi sono un sogno, un sogno che tutte le atlete e tutti gli atleti hanno vissuto nella vita – spiega a margine della cerimonia -. È un messaggio totalmente positivo. Tanto più in questo momento i valori dell’olimpismo, che sono valori di solidarietà, di uguaglianza e di pace, sono valori che servono al mondo. Una fiaccola che attraversa tutto il Paese non solo unisce, ma fa pensare che ci sia un valore superiore che le Olimpiadi rappresentano in un momento di grande smarrimento collettivo che stiamo vivendo”.

