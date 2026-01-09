La Fortezza di Sarzanello chiude per lavori fino a fine febbraio

La Fortezza di Sarzanello chiude temporaneamente al pubblico per consentire una serie di interventi di miglioramento del percorso di visita. A comunicarlo sono la Direzione regionale Musei Nazionali Liguria e Earth scrl, che gestisce i servizi di spiegazione e accoglienza del monumento. La chiusura straordinaria è scattata a partire da oggi e resterà in vigore fino alla fine del mese di febbraio. Il periodo di stop si rende necessario per permettere lo svolgimento di lavori di ristrutturazione e adeguamento, finalizzati a rendere la fortezza più accessibile e migliorare complessivamente la fruizione da parte dei visitatori. Gli interventi riguarderanno in particolare l’accessibilità degli spazi e l’ottimizzazione del percorso di visita, con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il patrimonio storico e architettonico di uno dei simboli di Sarzana. Resta invece pienamente fruibile la Fortezza Firmafede in centro città, dove sono visitabili le mostre di Giuseppe Veneziano e Renato Guttuso.

