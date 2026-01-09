Recco: ordinanza per contrastare la processionaria del pino

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Il sindaco Carlo Gandolfo ha emanato nei giorni scorsi un’ordinanza per contrastare la diffusione della processionaria del pino. “È stata rilevata una presenza elevata del lepidottero sul territorio – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – e le larve rappresentano un serio rischio per la salute di persone e animali, a causa delle loro setole urticanti, che possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie. Il provvedimento si è reso necessario anche perché l’infestazione minaccia la sopravvivenza di diverse specie arboree. Intervenire immediatamente è quindi un obbligo non solo di legge ma anche di responsabilità civica”.

