Sestri: incidente in A-12 , coinvolti quattro veicoli; tre persone in ospedale

Alle 14.30 circa nel tratto dell’autostrada compreso tra Sestri Levante e Deiva, direzione Livorno, si è verificato un incidente in cui sono rimaste coinvolte tre auto ed un furgone. Sono accorsi il 118 della Spezia, tra le pubbliche assistenza la Croce Rossa di Riva Trigoso, e da Chiavari i vigili del fuoco. Tre le persone traumatizzate che sono state trasportate al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo. Presente anche la polizia stradale che, ascoltati i testimoni e verificata la situazione, ha ricostruito la dinamica ed accertate le responsabilità. Il traffico è rimasto bloccato fino alla rimozione dei mezzi e alla bonifica della carreggiata. La coda ha superato i tre chilometri. subito rallentamenti il.

