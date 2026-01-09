Vittorio Alfieri: open day e mostra amarcord per i quasi 100 anni delle scuole di via Napoli

Un tuffo nella memoria collettiva della città, tra architettura, scuola e ricordi condivisi. L’Isa 1 inaugura il nuovo anno con un evento speciale dedicato alla storica scuola Vittorio Alfieri, che aprirà le sue porte per una mostra amarcord capace di parlare a generazioni diverse: ex alunni, futuri studenti, appassionati di architettura razionalista e semplici nostalgici dei banchi di scuola.

L’appuntamento è fissato per lunedì 13 gennaio, alle 16.15, in occasione dell’open day dell’istituto. Per l’occasione sarà possibile visitare una mostra fotografica immersiva che ripercorre quasi un secolo di vita della scuola, dalla sua costruzione fino ai giorni nostri. Un viaggio nel tempo fatto di immagini, volti, classi e momenti che hanno segnato la storia educativa e sociale della città.

