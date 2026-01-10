Ben 86 presepi per il concorso della diocesi, la premiazione a Tele Liguria Sud

Sono stati ben ottantasei i presepi che hanno partecipato nel 2025 all’annuale concorso diocesano “Fotografa il tuo presepe”. Il numero appare significativo in quanto superiore di alcune unità a quello dello scorso anno, a conferma di come la tradizione del presepe sia ancora viva sia a livello di famiglie sia di parrocchie, scuole, associazioni.

Il punto sui risultati dell’iniziativa verrà fatto venerdì prossimo, alle 18, nel corso della cerimonia di consegna dei premi nel salone “San Francesco di Sales” di Tele Liguria Sud alla presenza del vescovo Luigi Ernesto Palletti. Monsignor Paolo Cabano, direttore dell’ufficio diocesano Arte sacra e beni culturali, comunicherà le decisioni dell’apposita commissione, insieme alle motivazioni. Saranno presenti anche i rappresentanti della sezione spezzina della “Dante Alighieri”, che collaborano assegnando un premio speciale.

