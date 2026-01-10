Cavo (Nm): “Il Comune taglia gli autobus per il Gaslini: inclusione solo a parole, a pagare sono le famiglie già gravate da un peso”

Genova. “Il Comune di Genova parla spesso di inclusione, attenzione al sociale e sostegno alle fragilità, ma poi taglia servizi essenziali come le corse degli autobus che collegavano tra loro i padiglioni all’interno dell’Istituto Gaslini garantendo corse fino all’area dell’ex manicomio”. Lo dichiara Ilaria Cavo, deputata ligure, presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati e capogruppo di Noi Moderati Orgoglio Genova in consiglio comunale, denunciando la soppressione di un servizio da parte dell’amministrazione cittadina che consente a genitori e bambini di muoversi più agevolmente all’interno del complesso ospedaliero.

“Parliamo di famiglie che vivono già una situazione difficile, con bambini ricoverati spesso per lunghi periodi”, prosegue Cavo. “Eliminare un collegamento interno significa aggiungere un ulteriore peso a chi sta affrontando un percorso di cura. Se questo non è il cuore delle politiche sociali, allora viene da chiedersi cosa lo sia”.

Secondo Cavo, la scelta dell’amministrazione comunale appare in evidente contraddizione con i principi più volte dichiarati: “Non si può rivendicare un’attenzione al sociale e poi colpire proprio i servizi che aiutano concretamente le famiglie più fragili. Qui non si parla di numeri astratti, ma di genitori con bambini malati, di passeggini, di spostamenti faticosi, di tempi e forze da risparmiare”.

» leggi tutto su www.genova24.it