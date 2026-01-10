Chiavari: assegnazione alloggi comunali, Orecchia chiede documentazione

Nicola Orecchia, consigliere comunale (“Chiavari con Te!”) in un nuovo comunicato sull’argomento, si chiede se “l’assegnazione degli alloggi comunali a Chiavari senza bando pubblico, ma utilizzando l’Agenzia della Casa Tigullio, si tratti solo di una scelta sbagliata o anche di una decisione illegittima?”.
Il consigliere ricorda “che il Comune di Chiavari aveva adottato in passato un regolamento chiaro per disciplinare l’assegnazione in locazione degli alloggi comunali, fondato su criteri di imparzialità e trasparenza”. Prevedeva che “all’assegnazione in locazione degli alloggi comunali si provvede mediante bando di concorso pubblico approvato dalla Giunta Comunale in conformità a quanto stabilito nel presente Regolamento”.