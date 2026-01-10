Cicagna, riqualificato il campo sportivo ‘Roberto Piombo’

Cicagna. È stato inaugurato questa mattina il rinnovato impianto sportivo “Roberto Piombo” nel Comune di Cicagna, in Val Fontanabuona. L’intervento di riqualificazione ha comportato un investimento complessivo di 537 mila euro, di cui 376 mila finanziati attraverso il Fondo Strategico Regionale.

“L’adeguamento e la messa a norma dell’impianto sportivo “Roberto Piombo” rappresentavano un’opera attesa e strategica per la comunità locale e per le società sportive che quotidianamente utilizzano la struttura – spiega l’assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro –. Si tratta del primo impianto riqualificato e inaugurato nel 2026. Nel 2025, anno in cui la Liguria è stata Regione Europea dello Sport, abbiamo investito una cifra record pari a 11 milioni di euro per la riqualificazione degli impianti sportivi e la creazione di nuove aree attrezzate. Oggi raccogliamo i frutti di quegli investimenti, ma vogliamo consolidare queste buone pratiche e programmare un sistema sempre più efficace e strutturale, fondato su una stretta collaborazione con i Comuni. In tal senso, il percorso progettuale e realizzativo condiviso con il Comune di Cicagna rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione istituzionale e di corretta programmazione degli interventi sull’impiantistica sportiva”.

Nel dettaglio, i lavori hanno previsto la completa sostituzione del manto in erba artificiale del campo da calcio a 11, non più conforme ai requisiti prestazionali e di sicurezza stabiliti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti. L’intervento ha incluso il rifacimento integrale del sottofondo, del sistema di drenaggio e delle stratigrafie, con il rimodellamento del terreno di gioco secondo le pendenze regolamentari e il mantenimento delle quote necessarie per l’integrazione con il rettilineo della pista di atletica.

Contestualmente sono stati installati un nuovo impianto di irrigazione, porte regolamentari, panchine e tutte le attrezzature previste per l’omologazione dell’impianto. Il nuovo manto in erba sintetica, di ultima generazione e certificato secondo il Regolamento “Standard” della Lega Nazionale Dilettanti, garantisce migliori prestazioni tecniche, maggiore sicurezza per gli atleti e un utilizzo intensivo del campo durante tutto l’anno. Grazie alle nuove dimensioni dell’area di gioco (100 x 59 metri), l’impianto è idoneo alle competizioni fino alla categoria Eccellenza.

“Quest’opera – conclude l’assessore Ferro – restituisce alla comunità un impianto moderno, funzionale e pienamente omologato, a servizio non solo dell’U.S. Calvarese 1923 ma di tutte le società sportive che gravitano attorno al “Roberto Piombo”, oltre che dei tanti giovani impegnati nella scuola calcio e nelle attività di base. Un investimento che rafforza la funzione sociale, educativa e aggregativa del centro sportivo, punto di riferimento per Cicagna e per l’intera Val Fontanabuona”.

Oltre all’assessore erano presenti all’inaugurazione, fra gli altri, il presidente della LND-FIGC Liguria Giulio Ivaldi e il sindaco di Cicagna Marco Limoncini.

» leggi tutto su www.genova24.it