Collaudo della seggiovia ok, in settimana potrebbero aprire gli impianti di Cerreto Laghi

“Meteo permettendo, l’apertura degli impianti è prevista per mercoledì 14 gennaio 2026”. Lo annunciano i nuovi gestori delle strutture per lo sci sull’Appennino Reggiano, il più gettonato dagli appassionati spezzini della neve. “Il collaudo della seggiovia si è svolto con esito positivo – si legge sui canali social -. Un passaggio fondamentale che ci consente di procedere verso l’apertura del comprensorio. In questi giorni stiamo completando le operazioni di sistemazione e messa in sicurezza delle piste, con l’obiettivo di garantire una fruizione ordinata e sicura per tutti”. Si punta ad aprire le piste 1, 2 e 3.

In maniera un po’ beffarda le scorse vacanze natalizie hanno visto nevicate abbondanti come non se ne vedevano da anni al Cerreto. In un periodo tuttavia in cui la quadriposto non era in funzione, a differenza del tappeto del campo scuola su cui hanno potuto divertirsi i più piccoli. Gli amanti della montagna si sono comunque potuti dedicare al pattinaggio vista la riapertura del palaghiaccio tra il 25 dicembre e il 6 gennaio. Ora non resta che sperare nel meteo. La grande nemica, come sempre, è la pioggia.

