Donadoni: “Al momento dobbiamo fare con quello che abbiamo. Vediamo cosa fare in questo finale di mercato”

“Oggi è stata una partita in cui non si è visto molto calcio. L’impatto fisico del Sudtirol è stato importante, noi dovevamo essere bravi a fare altrettanto. Siamo andati in vantaggio, poi abbiamo subìto situazioni in cui loro hanno giocato sempre allo stesso modo, appoggiandosi all’attaccante. Dovevamo essere più bravi e svegli, anche nella gestione della palla, muovendola di più, specie contro squadre così. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, abbiamo fatto qualcosa di più, prendendo iniziative in più a livello individuale, che è una cosa che ci manca, e andando sugli esterni. Dobbiamo prenderci qualche responsabilità in più, altrimenti devi essere bravo a giocartela fisicamente come han fatto loro. Se non fai nessuna delle due cose diventa complicato. Dobbiamo rimboccarci le maniche, ci aspetta una settimana in cui dovremo essere bravi a valutare tutto. I nuovi si sono inseriti bene, non è semplice anche per loro visto che non giocavano da un po’. Sono abbastanza contento per questo, ma manca ancora tanto”. Analizza così Roberto Donadoni la sconfitta dello Spezia contro il Sudtirol, che fa partire con il piede sbagliato il 2026 della squadra. “Non penso abbiamo problemi psicologici. La partita si era messa nel modo migliore, quando vai in vantaggio deve scattare qualcosa, devi continuare a pigiare sull’acceleratore. Invece ancora non siamo bravi a farlo, a volte pensiamo che da situazione di vantaggio si debba solo limitare i danni, invece dobbiamo gestire meglio il pallone”.

Dal mercato una mano con gli arrivi soprattutto degli esterni, ma a centrocampo serve inserire giocatori con caratteristiche diverse: “Dobbiamo fare con quello che abbiamo”, dice il tecnico. “Vediamo se in questi giorni di mercato c’è la possibilità di avere qualche giocatore in più. Romano? Prendere giovani mi piace, il loro spirito è una componente importante, che vale anche per Comotto che oggi ha fatto la sua parte a 17 anni. L’intraprendenza, l’atteggiamento, la voglia è quella giusta e ci vuole. C’è qualche giocatore che in questo momento fa fatica a trovare la serenità necessaria che ti permette di giocare con attitudine diversa”.

