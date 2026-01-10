Il Gaslini è il primo ospedale in Italia ad accogliere la Fiamma Olimpica

Liguria. Questa mattina l’Istituto Giannina Gaslini ha ospitato una tappa del viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. La Fondazione Milano Cortina 2026 ha scelto il Gaslini – primo ospedale in Italia – come tappa simbolica nella giornata del 10 gennaio, riconoscendo il valore dell’Istituto come realtà di riferimento nazionale e internazionale nella cura pediatrica.

“La scelta di portare la Fiamma Olimpica al Gaslini è per noi motivo di grande emozione e responsabilità – ha dichiarato il presidente dell’Istituto Gaslini, Edoardo Garrone – Accogliere la Fiamma Olimpica significa portare dentro il nostro ospedale un simbolo di bellezza speranza, e futuro, valori che ogni giorno accompagnano il percorso di cura dei nostri bambini e il lavoro di tutti gli operatori. È un momento che unisce sport, solidarietà e attenzione all’infanzia, e che resterà nella memoria della nostra comunità”.

