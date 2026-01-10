Rapallo: Fabrizio Pagliettini, direttore del Golf, racconta Emanuele Galeppini

Il Golf di Rapallo piange il suo giovane campione Emanuele Galleppini, morto tragicamente nella notte di capodanno nella strage di Crans-Montana, in Svizzera. Tra i più colpiti c’è il direttore del Circolo golf e tennis Rapallo, che conosceva benissimo il ragazzo e lo aveva avviato al golf insieme al maestro Simone Brizzolari e agli altri maestri. Il direttore e tutti i giovani del Golf di Rapallo hanno partecipato ai funerali a Genova, nella chiesa di Sant’Antonio a Boccadasse.

In poche righe, la tragedia: nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio un incendio ha devastato il bar Le Constellation a Crans-montana causando 40 morti e 116 feriti; la magistratura svizzera indaga per ipotesi legate a omicidio colposo/incendio colposo e alle responsabilità su controlli e sicurezza, mentre anche in Italia sono stati avviati accertamenti giudiziari sulle vittime italiane.

