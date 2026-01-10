COMMENTA
CONDIVIDI

Rapallo: Fabrizio Pagliettini, direttore del Golf, racconta Emanuele Galeppini

Rapallo: Fabrizio Pagliettini, direttore del Golf, racconta Emanuele Galeppini

Generico gennaio 2026

Il Golf di Rapallo piange il suo giovane campione Emanuele Galleppini, morto tragicamente nella notte di capodanno nella strage di Crans-Montana, in Svizzera. Tra i più colpiti c’è il direttore del Circolo golf e tennis Rapallo, che conosceva benissimo il ragazzo e lo aveva avviato al golf insieme al maestro Simone Brizzolari e agli altri maestri. Il direttore e tutti i giovani del Golf di Rapallo hanno partecipato ai funerali a Genova, nella chiesa di Sant’Antonio a Boccadasse.

In poche righe, la tragedia: nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio un incendio ha devastato il bar Le Constellation a Crans-montana causando 40 morti e 116 feriti; la magistratura svizzera indaga per ipotesi legate a omicidio colposo/incendio colposo e alle responsabilità su controlli e sicurezza, mentre anche in Italia sono stati avviati accertamenti giudiziari sulle vittime italiane.

» leggi tutto su www.levantenews.it