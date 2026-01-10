Recco: celebrata la festa di San Giovanni Bono, patrono e concittadino

Recco ogni 10 gennaio rende omaggio al concittadino San Giovanni Bono, già arcivescovo di Milano; coopatrono della città in subordine alla Madonna del Suffragio. Questa sera celebrazione alla presenza del Gonfalone del Comune e del sindaco Carlo Gandolfo con la vice Edvige Fanin, l’assessore Davide Manerba e i consiglieri Luisa Capurro Giovanni Paratore, Leonardo Sambuceti; il comandante dei Carabinieri Amedeo Bartoli e della Polizia urbana Monica Rebizzo; la confraternita del Suffragio. La messa solenne è stata concelebrata dall’arciprtete don Giuseppe Guastavino, dal suo predecessore don Pasquale Revello decano dei sacerdoti recchesi e parroco a Polanesi, da don Marco Fazio, parroco in diverse parrocchie di Sori e da don Danilo Dellepiane già rettore del Santuario del Suffragio e parroco a Camogli.

Ricordiamo che a San Giovanni Bono è dedicata la piazza antistante la chiesa parrocchiale e ogni anno durante la Settimana Santa, una delegazione parte da Recco per assistere in Duomo, a Milano, alla messa celebrata nell’atare dedicato al Santo recchese.

