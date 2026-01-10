COMMENTA
Sampdoria K.O. ad Avellino, Gregucci: “Troppa presunzione, torniamo umili”

Avellino. “Non abbiamo dato prova di solidità prendendo due gol evitabilissimi. Ci voleva più intensità. Abbiamo proposto alcuni nuovi che hanno fatto bene, al mercato ci pensano i direttori”. Parte così il commento di mister Angelo Gregucci dopo la sconfitta della sua Sampdoria sul campo dell’Avellino. Non basta il rigore messo a segno da Coda per rimettere in discussione la partita e gli irpini vincono 2-1 con i gol di Palumbo e dell’ex Tutino.

Il tecnico blucerchiato boccia soprattutto l’atteggiamento della sua squadra: “Bisogna migliorare la condizione e tornare stretti parenti con l’umiltà perché questo campionato dà bastonate e ti ributta giù. Se ne esce sempre tutti insieme. In questa categoria non ci sono giocatori che cambiano da soli una gara o un campionato. Se hai presunzione questo campionato ti ammazza”.

