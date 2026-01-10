San Terenzo, al via la prossima settimana i lavori per la galleria pedonale tra Via Garibaldi e la Marinella

Prenderanno il via la prossima settimana gli interventi di recupero e messa in sicurezza della galleria pedonale di San Terenzo, tra Via Garibaldi e la spiaggia della Marinella. Ne dà informazioni in una nota il Comune di Lerici. “Uno spazio storico che nel corso del tempo ha conosciuto usi molto diversi – si legge nella nota di Palazzo civico -: nata come rifugio antiaereo durante la Seconda Guerra Mondiale, divenuta successivamente deposito di barche e poi discarica, oggi è al centro di un progetto di restituzione alla comunità. L’intervento si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio e degli spazi pubblici con l’obiettivo di trasformare un’area degradata in una risorsa funzionale e sicura per cittadini e visitatori”.

I lavori inizieranno con la messa in sicurezza del versante sopra la volta dal lato di via Garibaldi, con gli interventi di stesura delle reti dove è già stato fatto un intervento di potatura, per poi proseguire all’interno della galleria nel quale sarà principalmente realizzato il consolidamento della volta lato mare, dove nel tempo si è verificato un ammaloramento dei materiali dovuti all’azione del salmastro. “Saranno inoltre realizzati all’interno un cavidotto per la posa dei sottoservizi (acqua e luce) e un nuovo impianto di illuminazione oggi inesistente oltre che nuovi cancelli che permetteranno, come anche per la Galleria Padula a Lerici, di poter aprire e chiudere in determinati orari l’accesso allo spazio”, proseguono da Palazzo civico. Di oltre 300mila euro il valore totale dei lavori, la cui durata è stiamata in circa 90 giorni.

