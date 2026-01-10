Scommesse clandestine e usura, chiesto il processo per sette persone

Genova. La procura di Genova ha chiesto il rinvio a giudizio per sette persone accusate di avere messo in piedi, a vario titolo, un giro di scommesse clandestine e usura. Già condannate le tre figure principali: Roberto Sechi a 6 anni e 4 mesi, Giovanni Bizzarro a 8 anni e Fabio Praticò a 3 anni (difesi dagli avvocati Alessandro Vaccaro e Stefano Sambugaro).

Il procuratore aggiunto Federico Manotti aveva chiuso le indagini questa estate e ora chiede il processo per i sette. Nel 2023 Sechi, Bizzarro e Praticò erano stati arrestati. Dalle indagini era emerso che avevano ottenuto dalle vittime centinaia di migliaia di euro applicando tassi dal 10 al 20% mensile ma in alcuni casi anche del 20% settimanale. I sette per i quali sono state chiuse le indagini (difesi, tra gli altri, dagli avvocati Matteo Carpi, Pietro Bogliolo, Vittoria Garbarini, Gennaro Velle) avrebbero gestito insieme ai tre le chat su cui scommettevano clandestinamente e il giro di prestiti di soldi.

» leggi tutto su www.genova24.it