Sestri: incidente in via Nazionale, motociclista al pronto soccorso di Lavagna

In via Nazionale a Sestri Levante, poco dopo le 13.30, incidente auto-moto. Fortunatamente senza gravi conseguenze; nonostante il motociclista in un primo tempo sia stato giudicato in codice rosso poi derubricato in giallo. Sono intervenuti “India 40” con l’infermiere e i militi della Croce rossa di riva Trigoso. Il centauro è stato trasportato al pronto soccorso di Lavagna con un trauma ad una spalla. Gli agenti della polizia locale di sestri Levante hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e organizzato la circolazione.

