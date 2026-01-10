Strage di Crans Montana: il 19 gennaio l’autopsia sul corpo di Emanuele Galeppini

Genova. Sarà eseguita il prossimo 19 gennaio l’autopsia sul corpo di Emanuele Galeppini, il 16enne genovese morto nella strage di Crans Montana. Ad eseguire l’esame autoptico per accertare le cause della morte del giovane, che non è morto per ustioni ma probabilmente per asfissia visto che il corpo e’ stato trovato integro, sarà il direttore dell’istituto di medicina legale di Genova, Francesco Ventura.

L’autopsia è stata disposta dalla Procura di Genova su delega dei pm di Roma, che hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo e incendio colposo, al momento contro ignoti. Ma non è escluso che la procura di Roma decida di iscrivere i due proprietari del locale andato a fuoco la notte di Capodanno e primo delle più elementari regole antincendio nel registro degli indagati. Ieri, dopo giorni di polemiche, la procura di Sion ha arrestato Jacques Moretti per pericolo di fuga e disposto i domiciliari per la moglie Jessica. Le misure dovranno essere convalidate dal tribunale elvetico lunedì.

