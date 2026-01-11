Asili senza insegnanti, domani l’incontro tra sindacati e amministrazione: presente anche la sindaca Salis

Genova. Mentre si attende che il concorso proceda con la selezione delle candidature per l’allargamento dell’organico tra le insegnanti del servizio per l’infanzia, proseguono le sofferenze per gli asili comunali di Genova. La mancanza di supplenze, infatti, continua a tenere in scacco la programmazione della didattica, con diverse scuole dell’infanzia che ancora – da inizio anno – devono fare i conti con riduzioni di orari e uscite anticipate. Con gravi disagi per bambini e famiglie.

Sul tema domani, lunedì 12 gennaio, è atteso un nuovo incontro tra civica amministrazione e sigle sindacali. Sul tavolo l’aggiornamento sulle procedure del concorso dello scorso ottobre – 10 posti a tempo indeterminato con oltre cento candidature – ma non solo. “Servono risorse per uscire da questa fase di emergenza strutturale – commenta Cinzia Maniglia Cisl Fp Liguria – non si può continuare a chiedere ai lavoratori e alle lavoratrici di fare straordinari e continui cambi turni, con un carico di lavoro sempre maggiore e un servizio sempre meno funzionale per le famiglie“.

