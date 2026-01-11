COMMENTA
CONDIVIDI
Cronaca

Caduta al Cerreto con scarpe non idonee: ventenne finisce in ospedale

Caduta al Cerreto con scarpe non idonee: ventenne finisce in ospedale

Cerreto Laghi

Infortunio per un ventenne nei pressi degli impianti di Cerreto Laghi. Lo riporta sulla sua pagina social il Soccorso alpino dell’Emilia Romagna. Il giovane, cittadino straniero residente a Reggio Emilia, indossava calzature non idonee ed è caduto rovinosamente, riportando un grave trauma a una caviglia e alla tibia. Sul posto era già presente una squadra della stazione Cusna: i tecnici hanno rapidamente raggiunto l’infortunato, provvedendo alla stabilizzazione degli arti e al suo posizionamento su barella toboga. Il ragazzo è stato successivamente affidato all’elisoccorso EliBologna, che lo ha trasportato in ospedale in codice 2.

L’articolo Soccorso alpino, aumentano gli interventi nelle Cinque Terre e in area Parco: Spezia in testa in Liguria proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com