Chiavari: Giuliano Noceti, 11° nella graduatoria nazionale, 1° a Genova

Da Federica Vecchio e Domenico Noceti

Vorremmo condividere il risultato ottenuto da nostro figlio Giuliano Noceti, studente di 19 anni di Chiavari, diploma di maturità scientifica, iscritto al semestre filtro per entrare nella facoltà di Medicina.

Ha superato al primo appello dello scorso novembre tutti e tre gli esami: Fisica 30 e Lode, Chimica 30 e Biologia 28 e risulta in graduatoria nazionale all’undicesimo posto. Gli iscritti erano in totale circa 64000.

È primo per la facoltà di Genova.

Giuliano si era distinto già in occasione delle Olimpiadi delle Neuroscienze a Roma nel 2024 classificandosi al terzo posto della fase nazionale (primo in fase regionale per la Liguria).

Vi chiediamo se possibile di pubblicare questa bella notizia per la nostra città, si tratta del frutto di impegno e serietà, tanto più importanti per un percorso di studi così impegnativo e oggi più che mai necessario.

» leggi tutto su www.levantenews.it