Cimento invernale a Boccadasse, in cinquanta per il tuffo: “Meno gelido del previsto”

Genova. Questa mattina a mezzogiorno in punto, complice la splendida e mite giornata, una “marea” allegra e colorata, formata da circa cinquanta partecipanti di ogni età, ha conquistato le acque di Boccadasse, incitata e sostenuta da un folto pubblico e da tanti curiosi.

Si è così rinnovato l’ormai tradizionale appuntamento con il cimento invernale organizzato in favore della Croce Bianca Genovese dal Rotary Club Genova San Giorgio e da Inner Wheel Genova Sud Ovest, con il patrocinio del Comune di Genova e del Municipio VIII Genova Medio Levante.

