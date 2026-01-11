Fabrizio De André, 27 anni dalla morte. Salis: “Ci ha insegnato a guardare Genova senza filtri”

Genova. Ventisette anni senza Fabrizio De André. L’11 gennaio 1999 moriva a soli 58 anni, stroncato da un carcinoma polmonare, uno dei cantautori più amati dai genovesi. Nato a Genova Pegli il 18 febbraio 1940, in una famiglia alto-borghese – il padre Giuseppe sarebbe diventato vicesindaco repubblicano e poi presidente dell’Eridania – in una carriera artistica lunga quarant’anni incise 14 album in studio e diversi singoli.

Amico sin da ragazzo di Paolo Villaggio – fu lui ad attribuirgli il soprannome Faber – è stato esponente di spicco, forse il massimo, della cosiddetta “scuola genovese”. Anarchico e pacifista, cantore degli ultimi ed emarginati. Canzoni come Creuza de Mâ, Bocca di rosa, Il pescatore, Via del Campo fanno parte indelebilmente della cultura genovese e italiana e spesso, trapassate anche alle nuove generazioni.

