La S. F. Loano conquista tre punti che valgono oro, Brignoli: “Oggi contava solo vincere, ora testa a quattordici finali”

Ceriale. La San Francesco Loano rialza la testa e lo fa nel momento più delicato della stagione. Al Merlo i rossoblù battono 2 a 1 il Genova Calcio e conquistano una vittoria pesantissima in chiave classifica. Una gara di sofferenza, ma giocata con carattere, come sottolinea mister Davide Brignoli nel post partita.

“Tecnicamente non è stata una partita bellissima, ma la voglia di portarla a casa era enorme”. Il tecnico loanese guarda soprattutto all’atteggiamento. “I ragazzi non hanno avuto paura del Genova Calcio, che è una squadra che gioca bene. Abbiamo risposto colpo su colpo e ci voleva una vittoria così. Oggi contava solo vincere”.

