L’Albissole vince contro il Finale, passo falso Praese contro il Little Club James: ceramisti in allungo a +4

L’Albissole è on fire! Altra vittoria convincente contro il Finale di Alessi e primo posto sempre più consolidato. La sconfitta a sorpresa della Praese contro il Little Club James permette ai ceramisti di prendere ulteriormente quota, ora il primo posto in classifica dista 4 punti dal secondo posto.
I biancazzurri chiudono la pratica in un tempo tra le mura amiche del Faraggiana. Un autogol nei primi minuti e la rete di Macagno a metà della prima frazione portano altri tre punti ad un Albissole sempre più lanciata. Anche nel 2026 ci tengono a ribadire che è vietato perdere, incrementando a quattro vittorie consecutive lo score personale sul calendario.