Liguria e Tavolo verde, Confagricoltura: “Accolte nostre proposte, attendiamo nuovi bandi e ultimi pagamenti del vecchio Psr”

Confagricoltura Liguria interviene all’indomani del Tavolo Verde della Regione Liguria e il confronto confronto tra l’assessorato all’Agricoltura e le prganizzazioni professionali agricole.

“Tutte le nostre proposte di modifica del piano finanziario – sottolinea il presidente ligure di Confagricoltura, Luca De Michelis – hanno trovato pieno accoglimento da parte dell’Assessore e Vice Presidente della Regione, Alessandro Piana, e degli uffici competenti. Dimostrazione della ‘bontà’ delle nostre proposte, e delle modifiche al piano finanziario conseguenti, interamente accolte”.

Confagricoltura Liguria, ha “ribadito con forza che il CSR, ovvero il Complemento di Sviluppo Rurale che ci accompagnerà fino al 2028, deve puntare principalmente a finanziare gli investimenti delle imprese in strutture e macchinari, la diversificazione verso l’agriturismo, grazie anche al nuovo regolamento recentemente approvato che consente di finanziare anche l’agricampeggio, l’oleo ed eno turismo, l’insediamento dei giovani e tutto il pacchetto volto a supportare il partenariato europeo per l’innovazione, la ricerca, la consulenza, la formazione e l’informazione, con particolare attenzione a supportare le aziende florovivaistiche nelle certificazioni Global Gap ed MPS, sempre più richieste dai mercati”.

“Abbiamo fatto proposte coraggiose – sottolinea il presidente di Confagricoltura Liguria – per esempio chiedendo di ‘spostare’ circa 7 milioni di euro dalle misure di contributo per le superfici, che lo ricordiamo escludono completamente le aziende florovivaistiche, ovvero oltre l’80 % delle imprese agricole liguri, verso la misura degli investimenti aziendali, il cui plafond passerà dai circa 11 milioni di euro previsti prima del Tavolo, a poco meno di 20 milioni, tra fondi recuperati con la richiesta sopra ricordata ed economie delle domande ‘in transizione’. Non solo – prosegue De Michelis, abbiamo ottenuto di spostare parte dei 7 milioni sopra richiamati, e buona parte dei fondi sui muretti a secco, finanziabili per i professionisti anche con la misura degli investimenti, all’agriturismo, che passa da 4,5 a 6 milioni di euro di dotazione, richiesto, nella piena concordanza con l’Assessore ed i suoi uffici, di mettere poco meno di un milione in più per l’insediamento dei giovani, portando il plafond a 4,5 milioni ed altrettanta cifra per le attività di promozione, Vinitaly su tutte, sposando la proposta dell’Assessore Piana”.

“Idee chiare, risposte positive da parte di Regione, che ha accolto le modifiche al piano finanziario proposte da Confagricoltura Liguria, per dare maggior sostegno ancora all’innovazione di prodotto e di processo, all’agriturismo, ai giovani, alla formazione ed alla consulenza, nonchè alla ricerca, specie in floricoltura” commentano dall’associazione.

“Siamo decisamente soddisfatti – ha precisato il direttore ligure di Confagricoltura, Andrea Sampietro – perchè dopo mesi di preoccupazione allorché si temeva di non riuscire a spendere tutti i fondi presenti sul PSR chiusosi a fine 2025, non solo il target è stato raggiunto ma quasi tutte le nostre imprese hanno già ricevuto il saldo per le loro domande presentate entro settembre scorso, e l’assicurazione che a breve arriverà anche il pagamento per le pochissime ancora in attesa, avuta nuovamente da Regione nel corso del Tavolo, ci rende sereni nella consapevolezza che le nostre imprese hanno ben gestito i propri investimenti, Confagricoltura ha seguito ottimamente le pratiche e Regione ha fatto la sua. Entro Natale scorso, lo ricordiamo, il 100 % delle nostre domande di pagamento aveva ottenuto semaforo verde dall’Ispettorato”.

Confagricoltura Liguria” attende con fiducia, quindi, l’imminente apertura dei bandi per gli investimenti aziendali e per l’agriturismo, nonchè per l’insediamento dei giovani, fermo restando che per le modifiche proposte per le quali Regione ha dato il pieno e convinto appoggio, bisognerà attendere la luce verde dal Ministero, capofila di un Piano che rientra nel cosiddetto PSN, ovvero nel Piano nazionale di sviluppo”.

L’articolo Liguria e Tavolo verde, Confagricoltura: “Accolte nostre proposte, attendiamo nuovi bandi e ultimi pagamenti del vecchio Psr” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com