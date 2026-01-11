Pascoli in fiamme sull’Altavia, in Val di Vara al confine con la Lunigiana. L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio quando numerosi autobomibilisti dalla A 12 e residenti tra Brugnato e i Casoni hanno notato una colonna di fumo e il fuoco che divorava il terreno. Sul posto sono stati mobilitati i Vigili del fuoco di Brugnato e di Aulla che hanno aggredito l’incendio per contenerne i danni. Il rogo risulta vasto e alle 18.30 le operazioni di spegnimento erano ancora in corso.

Le prime segnalazioni sono arrivate dalla località di Fontanafredda, nel Comune di Rocchetta Vara, non lontano dai Casoni di Suvero. Proprio il 1° gennaio si era presentata una situazione analoga: un altro incendio aveva interessato i pascoli. Le cause sono da accertare.

L’articolo Pascoli in fiamme tra alta Val di Vara e Lunigiana: secondo incendio dall’inizio dell’anno proviene da Città della Spezia.

